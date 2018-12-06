"الرفيق المجهول" بثقافة الغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الغربية، حيث نظم بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي ورشة فنية للأطفال لتصميم نموذج لنتيجة العام الميلادي الجديد، تحت إشراف منى داوود ورشا خليل، فيما عقد قصر ثقافة الطفل بطنطا محاضرة لمناقشة كتاب "الرفيق المجهول" وتلت المناقشة ورشة رسوم للأطفال.



وعقد قصر ثقافة طنطا ندوة تثقيفية بعنوان "فن القيادة"، ألقتها سماح جاهين أستاذ المناهج وطرق التدريس ومحاضر التنمية البشرية، كما نظم نادي الأدب بالقصر أمسية لمناقشة أعمال الشاعر عبدالغني مصطفى، أدارتها وفاء ماضي.



وفي مكتبة سميرة موسى، استعرض محمد فوزي، خلال محاضرة ثقافية، سمات الإنتاج الفكري العربي بما يتناسب والعادات والتقاليد العربية الصحيحة.