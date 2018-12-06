مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية والمجلس الثقافى البريطاني

في إطار جهود اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع الصناعة في مصر ودعم الأفكار الإبداعية الهادفة لتطوير الصناعة وتمكين الشباب والمرأة، وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني تهدف إلى رفع كفاءات وقدارت العاملين بالاتحاد في مجال تنمية الاقتصاد الإبداعي والمشاريع ذات المردود المجتمعيز.



مثل الاتحاد في الحضور والتوقيع المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية عن المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ووقع عن المجلس الثقافي البريطاني في مصر إليزابيث وايت مديرة المجلس.



ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وفقا للبرنامج التنفيذي للاتفاقية الثقافية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي بموجبها سيتم التعاون المباشر بين اتحاد الصناعات المصرية والمجلس الثقافي البريطاني في برامج تبادل الخبرات والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك في صورة ورش عمل ومؤتمرات وبرامج التدريب، وكذلك في مجال المشروعات البحثيه المشتركة والزيارات الميدانية والاستكشافية المشتركة.



وفي كلمته أشاد توفيق بهذه الخطوة مؤكدا اهتمام اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع المجلس في هذا الإطار والذي يتوافق مع مبادرات الاتحاد العديدة لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات تواكبا مع المتطلبات الحديثة واحتياجات الدول والشعوب بما في ذلك استحداث آليات للتطوير واستقطاب القطاع غير الرسمي للانضمام في منظومة اقتصاد الدولة، الأمر الذى يعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد المصري والاستقرار المجتمعي.



وفي هذا النطاق أشار توفيق إلى جهود الإتحاد في مواكبة متطلبات العصر، حيث يضم الاتحاد مايزيد 64،000 منشأة صناعية 90% منها هي مشروعات صغيرة ومتوسطة، لذا فقد استحدث وحدات استراتيجية لتلبية تلك الاحتياجات مثل "وحدة المسئولية المجتمعية للشركات"، "وحدة المرأة في العمل"، "وحدة شئون العمل"، "وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بالإضافة إلى "مركز الأعمال" الذي سيتم افتتاحه قريبا لخدمة هذا القطاع.



وكان المهندس محمد زكي السويدى أكد أهمية برنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية -وذلك في مؤتمر إطلاق البرنامج مؤخرا– حيث أنه سيمثل حلقة الوصل بين الصناعة وبين شباب مصر بما يمتلكه من أفكار وقدرات متمزة على الإبداع والابتكار إذا ما أتيح لها الخروج إلى النور.