ضبط عاطل شرع في قتل سائق لسرقة سيارته بـ15 مايو

نجحت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم كريم عزالعرب، في ضبط المتهم بالاعتداء على سائق تاكسي، بآلة حادة، واستولى على سيارته بالإكراه، حال سيره بالطريق الدائرى خلف مجاورة 29 دائرة القسم.



تعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية بقيادة النقيب محمد يحيى، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون بمنطقة الطريق الدائرى بالمدينة، تنامى إليه سماع صوت استغاثة أحد الأشخاص، وبفحص الأمر تبين أنه المدعو "عبدالمحسن فتحى عبدالعزيز"، 61 سنة، سائق تاكسى، ومقيم بالسيدة زينب، وأقر بقيام أحد الأشخاص، كان يستقل معه السيارة "تاكسى" من أمام جامعة القاهرة بالجيزة لتوصيله لمدينة 15 مايو، ثم قام باستدراجه لهذا المكان بحجة إحضار مبلغ مالى من أحد الأشخاص المقيمين بالمنطقة، وعقب وصوله قام بمغافلته والاعتداء عليه بآلة حادة "ماسورة حديدية"، واستولى على السيارة وفر هاربا، وأدلى بأوصاف السيارة التقريبية.



وعلى الفور تم تمشيط مداخل ومخارج موقع الحادث، وأثناء تمشيط الطريق الدائرى بدائرة القسم، شاهدت القوة الأمنية السيارة ملك الضحية يستقلها أحد الأشخاص، وبمحاولة استيقافه قام بالفرار والقيادة مسرعا، وتمت مطاردته وإيقافه والقبض عليه.



وتبين أنه "محمود أ"، 26 سنة، عاطل، وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها، تحمل أرقام "ق ف ر 748" هيونداى فيرنا بيضاء اللون، وعثر بحوزته على الماسورة المستخدمة.



وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة والاعتداء على الضحية بالإكراه باستخدام الماسورة الحديدية المضبوطة بحوزته ليتمكن من الاستيلاء عليها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.