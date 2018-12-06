"المرأة الحاكمة بين القبول المجتمعي والرفض" بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث أقامت مكتبة النمسا الثقافية يوما ثقافيا، وتضمنت الفعاليات ورشة قص ولصق للأطفال، أدارتها كريمة الدسوقي عباس، وورشة فنون تشكيلية أخرى بعنوان "العام الجديد" أدارتها وفاء السيد عباس، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة كورال كنيسة الملاك بالعضايمة، إلى جانب محاضرة بعنوان "ميلاد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام"، وألقاها الأنبا موسى رشدى راعى دير الشهداء.



وأوضح الدور الذي تقوم به الثقافة فى نشر الوعى الثقافى وأهميته إلى الفرد والمجتمع، كما تم تكريم فرقة كورال كنيسة الملاك بالعضايمة، وتسليم درع مقدم من المكتبة الثقافية بالنمسا، وذلك بجمعية شمس الحياة بالعضايمة.



كما عقدت بمكتبة المحاميد قبلى ندوة بعنوان "المرأة الحاكمة بين القبول المجتمعي والرفض" ألقاها النوبى عبدالراضى، وتحدث عن تاريخ حكم المرأة منذ أيام الفراعنة حتى العصر الحديث.



وفى نفس السياق، عقد قصر ثقافة الطارف ندوة بعنوان "التكافل الاجتماعي"، ألقاها حمدي طايع بمعهد القبلي قامولا، وكذلك عقد بقصر ثقافة بهاء طاهر ندوة بعنوان "تأثير وسائل التواصل الاجتماعى فى القيم الأسرية"، ألقتها صابرين حسانى رئيس مؤسسة آفاق للتنمية بجمعية الإعجاز العلمى.



كما عقدت بمكتبة حاجر الضبعية مناقشة كتاب عن الشخصيات الإسلامية بعنوان "عبدالله بن الزبير"، تأليف محمد إبراهيم، لطلاب مدرسة الفصل الواحد، وتحدث حنفى فتحى عن عبدالله بن الزبير، ابن الصحابي الزبير ابن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وكذلك عن ولادته ونشأته وبنائه الكعبة ومشاركاته الحربية، وفي نهاية اللقاء قام فريق عمل المكتبة بإقامة مسابقة أسئلة عامة لطلاب المدرسة وحصل الفائزون على جوائز.