"الداخلية" تنهى استعداداتها لتأمين منتدى إفريقيا 2018

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استعدادتها لتأمين منتدى إفريقيا 2018، المقرر انطلاقه غدا الجمعة، بمدينة شرم الشيخ.



وتعتمد خطة الداخلية على عدة محاور، وفي مقدمتها تأمين مطار شرم الشيخ لاستقبال الضيوف، من خلال تعزيز التواجد الأمني بالمطار، في وجود البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة والشرطة النسائية.



كما تشمل الخطة تعزيز المدينة بسيارات الانتشار السريع، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة، كما تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق، بالإضافة إلى نشر الكمائن الأمنية في مداخل ومخارج المدينة.



ويعرض "منتدى إفريقيا 2018"، المقرر انطلاقه في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ جميع الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات والصناعات الرئيسية، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات وتحقيق التقدم الاقتصادى في القارة عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص.



ويشارك بالمنتدى أكثر من 3000 شخصًا يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء إفريقيا والعالم، يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية.