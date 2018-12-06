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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:47 م

135 مستوطنًا يقتحمون الأقصى في حراسة الاحتلال الإسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2425012

اقتحم 135 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات تمت عبر مجموعات متتالية من باب المغاربة، مرورا من أمام الجامع القبلي، وحتى سطح المصلى المرواني، ووصولا إلى منطقة باب الرحمة، وفيها تم الاستماع إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم من مرشدين متطرفين، وسط وقفات وحركات تلمودية، وتسجيل مصور للشرح والاقتحامات الاستفزازية التي تأتي تزامنا مع رابع أيام ما يسمى بعيد "الحانوكاة" أو "الأنوار العبري"، الذي يستمر ليوم الاثنين القادم.

ويسعى الاحتلال، من خلال تكثيف الاقتحامات اليومية للمستوطنين للأقصى، إلى فرض واقع جديد يتم فيه تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، كما حدث في الحرم اﻹبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي استدعت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، لمركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن المحافظ غيث، الأحد الماضي، بكفالة مالية، واعتقال منزلي ومنع من دخول الضفة الغربية لمدة 14 يوما.

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