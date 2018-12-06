تنفيذ 14 حكمًا متنوعًا في حملة على المنطقة الأثرية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة كل صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام والمعالم السياحية.



واستهدفت الحملة ضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق، بارتكابهم مخالفات إشغال حركة المرور وإعاقتها بالمخالفة للقانون، وضبط المخالفات التي تشوه صورة المعالم السياحية بالمنطقة الأثرية، وتضر بمكانة مصر أمام السياح الوافدين من دول العالم.



وأسفرت جهود الحملات، التي شارك فيها مدير وضباط شرطة المرافق والإدارة العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن، عن ضبط العديد من المخالفات، ففي مجال البحث الجنائي تم ضبط " 7 بائعين متجولين- 8 أحكام جزئية- 6 غرامات- 2 خيال وجمال- 5 تسول".



وفي مجال المرافق، ضُبِط "50 كرسيا- 2 ثلاجة- 4 استاندات- 3 ميزان- 5 أسطوانات غاز- قدح حديد- خلاطة- 2 شمسية- باب حديد- 2 قدرة فول".



وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة لمباشرة التحقيق.