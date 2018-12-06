توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومؤسسة "مصر الخير"

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على حرص الجامعة على القيام بدورها الخدمي والمجتمعى المنوط بها، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع كل منظمات المجتمع المدنى الداعمة لمختلف المؤسسات الحكومية في شتى المجالات، وذلك تحت قيادة وبدعم من الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه الإسهام فى تحسين الظروف الاجتماعية وكل أوجه الرعاية للمواطنين في مختلف المحافظات.



جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مصر الخير، والتى يمثلها محمد فراج سيد، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، موضحًا أن البروتوكول يهدف إلى توطيد فكرة العمل التطوعى ومساعدة الفقراء من خلال قيام الجامعة بتقديم الدعم اللازم، وإتاحة الفرصة للمؤسسة في تنفيذ عدد من الأنشطة الخيرية مع طلاب الجامعة وداخل نطاق الحرم الجامعى، وتيسير وتذليل كل العقبات التى تواجه المؤسسة داخل نطاق الجامعة، وذلك لترسيخ فكرة العطاء ومساعدة القرى الفقيرة وتطوير المجتمع وتشجيع طلاب الجامعة على الانخراط فى العمل الخيري والتطوعي والذي يعزز من فكرة التكافل الإجتماعى وبناء الإنسان وتنميته، مشيدًا في ذلك بما تقوم به مؤسسة مصر الخير من دور خيرى ومساعدة فاعلة لكثير من فئات وشرائح المجتمع فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.



وفى السياق ذاته، أوضح محمد فراج عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع المؤسسة والجامعة، والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة في تنمية الاقتصاد القومي وخدمة الوطن وتقديم الدعم للفئات الفقيرة والقرى الأكثر فقرًا، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعد تأكيدًا للتعاون القائم بين الطرفين، والذي تقوم المؤسسة من خلاله بالعمل على توفير أوجه التدريب اللازمة لطلاب جامعة أسيوط لتأهيلهم للمشاركة في أنشطة المؤسسة التطوعية، وكذلك قيامها بتوجيههم بصفة مستمرة؛ وذلك لتحسين وتطوير كفاءتهم ومهاراتهم وكذلك منحهم شهادات تقدير، عرفانًا وتقديرًا لتأثير مشاركتهم في نشر فكرة العمل الخيرى والتطوعى.