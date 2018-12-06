21 اقتراحًا من النواب على جدول أعمال "شكاوي البرلمان" الأحد

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، 21 اقتراحًا برغبة مقدمين من أعضاء مجلس النواب، في اجتماعها يوم الأحد.



وجاءت تلك الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمدرجة على جدول أعمال المجلس كالتالي:



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات على الإبراهيمية – من الناحية الجنوبية أمام المدخل الجنوبي لمركز سمالوط – محافظة المنيا.



- الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب محمد محمود العتماني، بشأن نقل تبعية منطقة شرق محطة القطار بمدينة المطرية محافظة الدقهلية إلى رئاسة مدينة المطرية.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن إقامة سور بجوار شريط السكة الحديد لمركز شباب قرية عطف أفوة – الواسطى - محافظة بني سويف.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سهير الحادي، بشأن وقوف القطار رقم 890 القاهرة سوهاج الذي يبدأ رحلته من القاهرة الساعة 22،45 وينتهي بسوهاج الساعة السادسة صباحًا بمحطة أبو تيج – أسيوط.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تخصيص قطار رابع يبدأ من مدينة سوهاج إلى القاهرة.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل، بشأن استكمال رصف طريق الزعيم جمال عبدالناصر التابع لمركز ومدينة برج العرب محافظة الإسكندرية.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن رصف النقاط المتهالكة بطريق الداخلة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح عبدالبديع، بشأن إعادة رصف وتأهيل الطرق التي تضررت نتيجة أعمال إنشاء الطريق الإقليمي – الدائري وطريق بنها.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب على سالم، بشأن تخصيص باب خروج وباب دخول في كل عربة من عربات القطار مع تفعيل الغرامات للمخالفين من قبل شرطة النقل والمواصلات.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن توفير الاعتماد المالي لرصف طريق الدائرة الثانية مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن ضرورة استكمال خط مترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة وحتى مدينة قليوب والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد ناجح حسب النبي، بشأن إحلال وتجديد كوبري أدهم وهو مدخل قرية بطره مركز طلخا – محافظة الدقهلية.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء محطة محولات الكهرباء بمدينة نبروه – محافظة الدقهلية.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن حسن استغلال خشب كسر المحولات الكهربائية والمفاتيح والتابع لمنطقة الدلتا.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد، بشأن رفع الضغط العالي الموجود داخل الكتلة السكنية حتى ولو كان خارج الحيز العمراني – مركز سمالوط – محافظة المنيا.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن إنشاء لوحة (11 ك.ف) جديدة بمحطة محولات إدفو الرئيسية – محافظة أسوان.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن توصيل التيار الكهربائي لمنطقة الواسطي الجديدة (منطقة حوته) حوض رشدي بحري مدينة الواسطي – بني سويف.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن رفع وصلات الجهد المتوسط الهوائية وإمدادها بكابلات أرضية بقرية الرحلة وقرية مرصفا – محافظة القليوبية.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل عبدالله، بشأن إنشاء شبكة إنارة على الطريق بجوار ترعة ناصر بمنطقة بنجر السكر – محافظة الإسكندرية.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شرين فراج، بشأن إقامة محطة كهرباء بمنطقة شرق السويس لتغذية مشروع تعمير (40) ألف فدان الواقع في حدود محافظة السويس.



- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن تقاعس وزارتي التنمية المحلية والكهرباء عن إنارة بعض الطرق بمركز إيتاى البارود – شبراخيت – محافظة البحيرة.