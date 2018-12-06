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فن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:40 م

طرح ألبوم أنغام الجديد مطلع يناير المقبل

أنغام
أنغام
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2425000

قررت الفنانة أنغام طرح ألبومها الغنائى الجديد مطلع شهر يناير المقبل، حيث تستعد لتسليم الماستر الخاص بالألبوم لشركة روتانا للإنتاج خلال أيام لبدء حملة الدعاية الخاصة للألبوم.

وتستعد أنغام لتصوير البوستر الخاص بالألبوم بعد وضع اللمسات النهائية على أغنياته والذى انتهت من تسجيل أغانيه بشكل شبه كامل، ولم تستقر أنغام حتى الآن على ضم الأغانى السينجل التى طرحتها مؤخرا إلى الألبوم من عدمه.

ولم تكشف أنغام عن اسم الألبوم الذى يتضمن أكثر من 12 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، بالإضافة إلى عدد من الأسماء الجديدة.

من جهة أخرى تستعد أنغام لتقديم ديو غنائى جديد مع الفنان السعودي رابح صقر خلال الأيام المقبلة، حيث انتهوا من اختيار كلمات الأغنية التى ستجمعهما معا ومن المقرر إطلاقها بشكل منفرد.

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