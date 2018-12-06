وصول 6 سفن حاويات وبضائع عامة إلى ميناء دمياط

وصل إلى ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، وغادر 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 16 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الخميس أن 1119 شاحنة بحمولة إجمالية 62 ألفا و837 طن بضائع عامة منها 125 سيارة نقل محملة بـ 6 آلاف و11 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 146 ألفا و100 طن قمح، والرصيد في مخازن القطاع الخاص 29 ألفا و776 طنا.



وأضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1350 طن يوريا، و5 آلاف و88 طن رمل، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 342 حاوية "مكافئة" وحركة الوارد 229 حاوية "مكافئة" في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1194 حاوية "مكافئة".



وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 9 آلاف و900 طن ذرة، و175 طن عدس، و10 آلاف و414 طن حديد، و6 آلاف و425 طن خردة، و3 آلاف و630 طن زيت، و6 آلاف و870 طن فول، و10 آلاف و726 طن قمح، و856 طن صودا معبأ.