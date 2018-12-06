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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:57 م

"شوقي" و"عبد الغفار" يستعرضان في دبي إستراتيجية تطوير التعليم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2424939

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إستراتيجية تطوير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الخامسة من (قمة المعرفة ٢٠١٨: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة) والتي تقام على مدار يومي 5 و6 ديسمبر الجاري بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم عبد الغفار عرضا لواقع التعليم العالي في مصر، لافتا إلى أن هناك 3 ملايين طالب و120 ألف عضو هيئة تدريس بمؤسسات التعليم العالي المختلفة بمصر التي تشمل 26 جامعة حكومية و24 جامعة خاصة و8 كليات تكنولوجية و157 "معهد عالي" و11 معهدا متوسطا، بالإضافة لجامعة الأزهر.

كما استعرض خطة التوسع في التعليم العالي في مصر، والتي تشمل إنشاء جامعات أهلية جديدة مثل الجلالة والملك سلمان، والعلمين، وإنشاء 8 جامعات تكنولوجية، إلى جانب فتح أفرع لعدد من الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة في إطار تعديل التشريعات الحاكمة للتعليم العالي والبحث العلمي ومنها قانون حوافز العلوم والابتكار، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون وكالة الفضاء، وصندوق دعم الابتكار.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلي إن الدولة تتبع خطة للتأكيد على تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية التي تقدمها بأن تكون جامعات ذكية "جامعات الجيل الرابع" وفقا لأحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات الحديثة وملاحقة التطورات العلمية الحديثة في مجالات النانوتكنولوجي، والبايوتكنولوجي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الذرية، والميكاترونكس، والبايومتركس، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وغيرها.

وأشار إلى أهمية مراعاة مؤسساتنا التعليمية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم نظامنا التعليمي ليستطيع مواجهة تحديات المستقبل، مضيفا أن الإحصاءات العالمية تؤكد اختفاء 35% من الوظائف المعروفة خلال العشر سنوات القادمة، واختفاء 45% منها خلال 25 عاما نتيجة التطور التكنولوجي خاصة في المجال الصناعي، وأن مصر حريصة على أن تتلاءم خطتها لتطوير التعليم مع تلبية احتياجات سوق العمل.

وقال إن مصر تسير في خطة لتطوير الكليات والبرامج المتخصصة ومنها برامج التعليم المستمر، والارتقاء بموقع الجامعات المصرية في مجال المنافسة الدولية، والإسهام في تحقيق القيمة المضافة في الصناعات الوطنية، وميكنة مؤسسات التعليم العالي، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي كأولوية في خطة التنمية للدولة، مشددا على أهمية إعداد الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤية الوزارة في مجال الاهتمام بالبحث العلمي ورؤية مصر 2030 لتطوير البحث العلمي والابتكار والمعرفة.

وأوضح أن مصر تحتل المركز الـ 40 عالميا في مؤشر الابتكار، وفي جودة مؤسسات البحث العلمي، وفي دعم المواهب والقدرات الإبداعية، وضمن أفضل 20 دولة عالميا في مجال براءات الاختراع، وفي حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا على النتائج الإيجابية التي استطاعت مؤسسات البحث العلمي في مصر تحقيقها خلال الأعوام الماضية في مجال جودة الأبحاث العلمية، وزيادة النشر الدولي، وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات العالمية.

وأشار إلى الدور الذي تساهم به مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في حل مشكلات المياه، والزراعة، والطاقة، وغيرها، مؤكدا أهمية دور التعليم والبحث العلمي في دعم خطط التنمية المستدامة بالدولة.

يذكر أن قمة المعرفة 2018 ينظمها مشروع المعرفة العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية، وتتضمن القمة إطلاق النسخة الثانية من مؤشر المعرفة العالمي.

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