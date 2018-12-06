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فن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:57 م

إياد نصار بديلا لـ باسل خياط فى "كازابلانكا"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2424938

قرر المنتج وليد منصور، الاستعانة بالفنان إياد نصار بديلًا لباسل خياط فى بطولة الفيلم السينمائى الجديد "كازابلانكا" بعد أن تعثرت المفاوضات بينه وبين "خياط".

وكشفت مصادر أن خلافًا على الأجر وترتيب الأسماء كان سببًا فى اعتذار "خياط" عن المشاركة فى بطولة الفيلم الذى كان يعد أول مشاركة له فى السينما المصرية.

باسل خياط قرر مؤقتًا الاكتفاء بمسلسله الرمضانى السورى الذى تعاقد عليه مؤخرًا، وتكتبه المؤلفة ريم حنا ويخرجه رامى حنا، حيث يقدم هذا العام عملًا دراميا ورومانسيا بخلاف ما قدمه العام الماضى، ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع يناير المقبل بعد انتهاء الجهة المنتجة للعمل من تعاقدات مع باقى المشاركين فى المسلسل.

"كازابلانكا" بطولة أمير كرارة وغادة عادل، والنجم التركى خالد أرغنش وعمرو عبدالجليل، ودلال عبدالعزيز، والنجم المغربي محمد مفتاح، ومحمود البزاوي، والفنان الصاعد أحمد داش، الفيلم تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، ويوسف طاهر، ومشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، وإخراج بيتر ميمي.

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق، وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين أخريين هما المغرب ودولة أخرى لم يتم تحديدها، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

إياد نصار بديلا لـ باسل خياط فى "كازابلانكا"
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