التضامن: وفد يزور مركز استضافة المرأة بالمنيا

زار وفد من وزارة التضامن والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية، مركز استضافة وتوجيه المرأة بمحافظة المنيا.



رأس الوفد ممثلا عن الوزارة نيفين عثمان مستشارة وزيرة التضامن للجمعيات الأهلية ومدير مديرية التضامن بالمحافظة، وبليرتاليكو مدير برنامج الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وشيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر، وساندرا عزمى مدير برنامج تمكين وحماية المرأة فى هيئة كير.



وتفقد الوفد أعمال تطوير البنية التحتية لمركز الاستضافة بالمنيا، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الحوارات مع بعض الترددات على المركز ومع العاملين ومع الرائدات الاجتماعيات العاملات على رفع الوعي بقضايا حماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال.

