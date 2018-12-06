برا الجدول.. مدمنو "الكبتاجون" يتحدثون لـ"الدستور"

في الساعات الأولى من الصباح، تشاهد الناس في الشوارع تحاول احتكاك أيديهم من برودة الجو، الذي قد تصل درجة حرارته إلى 10 درجات مئوية، إلا أن شاكر خالد، الشاب ذو العشرين عامًا، يسير بين طرقات منطقته غير مهتم بهذه البرودة، بل قادر على خلع قميصه متحررًا من الحرارة التي تسري في جسده، الأمر الذي دعا سكان حيه للاستغراب من فعله.



"خالد"، فسر لـ "الدستور" تصرفه بأنه يتعاطى مخدر "الكبتاجون"، فيقول: يجعلني لا أشعر بالتعب، ولا يهمني برودة الطقس مهما كانت درجتها، ودرجة نشوته قد تصل إلى الحد الذي يمكن لأحدهم أن يطلق عليك الرصاص دون أن أسقط أرضًا، فهو يعطيك طاقة تجعلك لا تهاب شيئًا.

