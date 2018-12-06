مدرب الأهلي المصري: هدفنا الفوز بالدوري

أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن فريقه هدفه بالفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم رغم تواجده في المركز العاشر حاليا.



وقال محمد يوسف في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: الأهلي من أصحاب النفس الطويل وهدفه الفوز بالدوري المصري ودائما أذكر اللاعبين أنه في أحد المواسم كان فارق النقاط مع المتصدر 13 نقطة وفاز الفريق باللقب لذلك لا مانع من تكرار هذا السيناريو.



وأضاف أنه تعمد مشاركة وجوه جديدة لم تأخذ فرصتها مثل أحمد الشيخ وناصر ماهر وكريم نيدفيد وأحمد علاء على حساب ساليف كوليبالي الذي كان مجهدًا لضغط المباريات.



يذكر أن الأهلي تغلب على الجونة 2 1أمس الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.