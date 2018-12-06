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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:39 م

استقرار الطقس وانتظام حركة الملاحة بميناء سفاجا بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علي عواد
dostor.org/2424892

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، استقرار حالة الطقس، مع وجود سحب خفيفة ببعض المناطق، واستمرار إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة تحسبا لسقوط أمطار محتملة.

وعلى جانب آخر، شهد ميناء سفاجا، اليوم الخميس، استقرارًا في حركة الملاحة دون توقف بسبب الأحوال الجوية.

وأكد مصدر مسئول بميناء سفاجا البحري، لـ«الدستور»، أن حركة الملاحة داخل الميناء مستقرة، ولم تتأثر بحالة الطقس، مشيرا إلى أن الميناء يعمل بكامل طاقته دون التأثر بحالة الجو.

كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر قد أفادت باحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن: رأس غارب، الغردقة، سفاجا.

من جانبه، أصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق، ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

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