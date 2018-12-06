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فن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:36 م

رسميًا.. "الساعة الأخيرة" يمثل مصر في مهرجان قرطاج

رسميًا.. الساعة الأخيرة
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2424888

قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، إن فريق عمل عرض "الساعة الأخيرة" من إنتاج الفرقة يسافر صباح غد إلى تونس للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ٢٠ من "أيام قرطاج المسرحية" التي من المقرر افتتاحها فى ٨ ديسمبر الجاري بتونس، حيث يمثل العرض مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان.

يذكر أن "الساعة الأخيرة" يقدم يوم الإثنين الموافق ١٠ ديسمبر مرتين فى نفس اليوم على قاعة الفن الرابع بتونس العاصمة، الأولى في تمام الثالثة عصرا، والثانية في تمام السابعة مساء.

عرض "الساعة الأخيرة" افتتح في شهر أبريل الماضي، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، من تأليف عيسى جمال الدين، وبطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي، سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، محمد دياب ونائل علي، بمشاركة نورهان أبوسريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

رسميًا.. "الساعة الأخيرة" يمثل مصر في مهرجان قرطاج
رسميًا.. "الساعة الأخيرة" يمثل مصر في مهرجان قرطاج
رسميًا.. "الساعة الأخيرة" يمثل مصر في مهرجان قرطاج
رسميًا.. "الساعة الأخيرة" يمثل مصر في مهرجان قرطاج
رسميًا.. "الساعة الأخيرة" يمثل مصر في مهرجان قرطاج
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