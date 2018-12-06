المؤبد لمتهم فى "أحداث عنف الدقى"

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد للمتهم سيد رمضان، في إعادة إجراءات محاكمته في قضية "أحداث عنف الدقي".



ونسبت النيابة العامة، للمتهم تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من: تامر عبدالغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن.



كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.