29 ألف مواطن شاركوا في "100 مليون صحة" ببني سويف

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم الخميس، 29 ألفا و679 مواطنا؛ خضعوا للكشف على فيروس سي؛ والأمراض غير السارية، في خامس أيام الحملة، من بينهم 6849 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و5199 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و4061 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و2993 مواطنا بمركز ومدينة إهناسيا، 4247 مواطنا بمركز ومدينة ببا، 1948 مواطنا بمركز ومدينة سمسطا 4382 مواطنا بمركز ومدينة ناصر.



واصلت مديرية صحة بني سويف، اليوم الخميس، ولليوم السادس على التوالي مبادرة 100 مليون صحة في 194 نقطة تمركز بمشاركة 534 فريقا للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية والتي تستمر حتى نهاية فبراير من العام القادم والمستهدف منها مليون و764 ألف مواطن فوق 18 عاما بالمحافظة.



يُذكر أن 151 ألفا و455 مواطنا خضعوا للكشف منذ بداية انطلاق الحملة ببني سويف.