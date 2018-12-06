انقطاع الكهرباء بالمنوفية وانقلاب سيارة شرطة بسبب الأمطار

اجتاحت موجة من الأمطار الغزيرة معظم مراكز محافظة المنوفية وخاصة قرى الريف، أمس الأربعاء، ما أدي إلى انتشار برك المياه بكافة المناطق، وذلك لعدم وجود صرف صحى، بينما شهدت مدن المحافظة قيام مسئولى مجالس المُدن بنشل المياه عبر سيارات الكسح في مناطق تجمع المياه، تجنبًا لحدوث شلل مرور يعوق الحركة المرورية، كما تعرضت أغلبية قري المحافظة إلى انقطاع التيار الكهربائي طوال ساعات الليل، نتيجة سوء حالة الطقس، وهطول الأمطار على أسلاك الضغط الضغط العالي.



ورفع المسئولون بمجالس المُدن، درجة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والتشديد على التواجد المستمر من قبل جميع الجهات بالمركز لمواجهة أي أخطار من الممكن أن تسببها الأمطار، وتوفير جميع الأدوات اللازمة للمواجهة الكاملة.



وتعرضت سيارة شرطة لحادث انقلاب على الطريق الإقليمي "السادات - شبين الكوم"، بسبب الأمطار، حيث أُصيب ضابط شرطة وثلاثة أمناء.



وتلقت هيئة الإسعاف بالمنوفية إخطارًا يُفيد بانقلاب سيارة شرطة وإصابة ضابط برتبة نقيب وثلاثة أمناء في الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات.



وقال الدكتور نصيف الحِفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن الإصابات كانت جروحًا متفرقة في أنحاء الجسد، حيث تلقى المُصابون الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى.



ومن جانبه، أعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ورفع درجة الاستعداد؛ وذلك لمواجهة الطقس السيئ، ووجّه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، مكلفًا بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



كما كلّف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حالة الطرق العامة، وناشدت غرفة العمليات جميع السائقين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد، من خلال تهدئة السرعة وتشغيل أنوار الانتظار والسير على يمين الطريق وعدم التخطي مع تهوية السيارة، لعدم تجمع الشبورة الكثيفة داخلها.