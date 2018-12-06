الزراعة تنفذ مبادرة الرئيس بتخصيص أراض لأهالي المراشدة

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة نفذت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي المراشدة، بتخصيص 2.5 فدان لكل أسرة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة قنا، حيث تم تحديد 978 أسرة تنطبق عليهم الشروط.



وأضاف أبو ستيت أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة الموارد المائية والري لسرعة تنفيذ أعمال التأهيل لـ 3 محطات رفع والترعة الرئيسية وفروعها، مشيرًا إلى أنه تم عمل الدراسة اللازمة للتربة (تصنيف التربة) ودراسة المخزون الجوفي بالمنطقة والآبار المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية في المنطقة المجاورة للأراضي المقترح تخصيصها للمبادرة (ري جوفي).



وأوضح في تصريحات له أنه تم إجراء قرعة علانية لاختيار المستفيدين، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمد حلمى المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأيضا حضور مندوب هيئة الرقابة الإدارية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وأضاف أن هيئة التعمير سلمت المستفيدين خطابات التخصيص بعد سداد مقدم الثمن وهو 15% من قيمة الأرض، والباقي 85% يتم سدادها على 6 سنوات، وبالتعاون والتنسيق مع محافظة قنا تم تسليم الأرض للمستفيدين حتى يتحقق حلمهم في الحصول على الأرض التي وعدهم بها رئيس الجمهورية.



ومن ناحيته، قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إنه حتى نضمن نجاح واستمرار المشروع سوف يتم مساعدة المزارعين في إنشاء جمعيات زراعية من 24 مزارعا، وتقديم يد العون لهم للبدء في الزراعة حتى يسهموا في الناتج المحلي للمحافظة.

