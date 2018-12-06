القاهرة تسيطر على تداعيات الموجة الثانية للأمطار

شهدت شوارع محافظة القاهرة أمس موجة أمطار متوسطة نهارًا، وغزيرة ليلًا، وكثفت أجهزة محافظة القاهرة من تواجدها بالشوارع بعد إعلان اللواء خالد عبدالعال؛ محافظ القاهرة، حالة التأهب والاستعداد لرفع وشفط المياه من الشوارع.



ونجحت المحافظة بجنوب القاهرة في الموجة الثانية للأمطار في تلافي الأضرار السابقة التي سببتها الأمطار الأيام الماضية، ووجهت كافة أجهزتها بالتواجد الكامل بالشوارع بدءًا من محافظ القاهرة وحتى رؤساء الأحياء.



ولم تشهد الحالة المروية مساء أمس؛ أي تعطيل للمرور أو سقوطًا للأعمدة أو قطعًا للمياه في أي من مناطق القاهرة الأربع.



وغمرت بعض الشوارع المياه دون أن تسبب شللًا مروريًا وتواجد رجال المحافظة بالشوارع الفرعية والرئيسية بشافطات مركزية وبجوار البالوعات الخاصة بالصرف بجانب عمال هيئة النظافة وأجهزة الحي وشركتي المياه والصرف الصحفي بالقاهرة للتخلص الفوري من المياه الراكدة والمتابعة اللحظية.



ووجه المحافظ الأحياء برفع حالة الاستعداد لمتابعة الأمطار وأجرى جولات ليلية لـ4 مناطق واطمأن فيها على طريق صلاح سالم والأوتوستراد.



وفتح نوابه الأربعة غرف عمليات بينهم وبين رؤساء الأحياء لمتابعة كافة المشكلات بالشوارع والعمل على تذليلها المباشر.



ومن جانبه قال محسن صلاح رئيس هيئة النظافة، إنه تمت الاستفادة من الدرس السابق وجاء الوجود بكثافة بجوار البالوعات وبمصاحبة شافطات الهيئة بجانب شافطات شركة الصرف الصحي وشافطات الأحياء.



وأكد "حجازي" أن القاهرة لم تتلق أي شكاوي خاصة بسقوط أشجار أو أعمدة أو انقطاع للكهرباء رغم اشتداد الأمطار ليلًا.



ومن ناحيته قال إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، كان هناك تنسيق مع الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس وتم رفع حالة الاستعداد منذ صباح أمس.



وأكد لـ"الدستور" أن المحافظة قامت بتشيد بالوعات جديدة في عدد من أحياء القاهرة لسرعة التخلص من المياة الراكدة مع المرور عمال هيئة النظافة ورؤساء الأحياء للاطمئنان على تسليك البالوعات.