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حوادث
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:22 م

المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين قتلوا وأصابوا 3 أشقاء ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2424871

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد لـ5 متهمين قتلوا وأصابوا 3 أشقاء على إثر مشاجرة ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين: رأفت محمد ناجي، ومحمود عبد المنعم القرموطي، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر: محمد السنوسي وعمر عاشور.

كشف قرار الإحالة الصادر برئاسة المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، قيام المتهمين فرج حسني، عامل، وحسام حسن، عامل، وإبراهيم حسن، عامل، وإكرامي حسن، مبلط سيراميك، وحمدي حسن، بقتل المجني عليه محمود حسن السمان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، واعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء، وتوجوا إليه بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به؛ وما إن ظفروا به حتي انهالوا عليه بالضرب وقام المتهم الأول بتسديد ضربة قاسية قاصدا من ذلك قتله فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في قتل المجني عليهما محمد حسن السمان، وعمرو حسن السمان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما باستخدام الأسلحة البيضاء، فتوجهوا إليهما بالمكان الذي ايقنوا سلفا تواجدهما به وما إن ظفروا بهما حتي اشهروا في وجههما الأسلحة البيضاء وقاموا بالتعدي عليهما بها قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وكشفت شهادة المجني عليه محمد حسن السمان، موظف بشركة الكهرباء، أنه وأثناء تواجده بمكان الواقعة أبصر مشادة كلامية نشبت بين شقيقه المجني عليه "محمود" وبين المتهم الرابع، وانصرف الأخير متوعدا إياهما بالعودة للاقتصاص منهما وعقب ذلك حضر إليهما المتهمين الثاني والثالث والرابع وبرفقتهم آخرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء، قاموا بالتعدي عليه محدثين إصابته والتعدي على شقيقه واتهم جميع المتهمين في إحداث إصابته وقتل شقيقه.

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