القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
محافظات
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:20 م

إزالة 517 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقليوبية

إزالة 517 حالة تعدٍ
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2424868

شنّت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية القروية، حملة إزالات موسعة على الأراضي الزراعية بمدن المحافظة؛ حفاظا على أمن مصر الغذائي.

وأسفرت الحملات عن إزالة 517 حالة بالأراضي الزراعية، منها 144 حالة بمركز بنها، و89 حالة بمركز شرطة قليوب، و162 حالة بمركز طوخ، و48 حالة بمركز شبين القناطر، و5 حالات بقسم ثان شبرا الخيمة، و12 حالة إزالة تعدٍ قسم قليوب، و13 بمركز كفر شكر، و44 حالة بمركز الخانكة.

شارك في الحملة رؤساء المدن والأحياء والقرى والجمعيات الزراعية، وقال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، إن الموجة الأولي للحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تهدف إلى مواجهة التعديات، ومنع تكرارها في مناطق الإزالات والمتابعة على مدار اليوم، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت إزالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات التي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.

جدير بالذكر، أن المحافظة قد قامت خلال النصف الأول من شهر نوفمبر بإزالة 3186 حالة، بمساحة 77 فدانا، وذلك في أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تعد جزءا من ثروة مصر القومية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

وزير خارجية البحرين: القوات الأجنبية في قطر تهديد لدول الخليج

"النقد الدولي" يشيد بسياسة البنك المركزي المصري

الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح وصعود الدولار

ads
الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

انقطاع الكهرباء بالمنوفية وانقلاب سيارة شرطة بسبب الأمطار

هيئة الرقابة الإدارية تكشف عن شبكة دولية للاتجار بالبشر

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

انقطاع الكهرباء بالمنوفية وانقلاب سيارة شرطة بسبب الأمطار

هيئة الرقابة الإدارية تكشف عن شبكة دولية للاتجار بالبشر

كشكول

ندوة بدراسات أسوان لتوعية الطلاب بنظام "البابل شيت"

8 ديسمبر.. حفل تنصيب اتحاد طلاب آداب طنطا للعام الجامعي 2018/2019

بالمجان...جامعة الأزهر تقرر عقد مجموعات تقوية للطلاب بالكليات..(مستند)

بالصور.. قرار تحديد اختصاصات نواب الوزير للمعلمين والتعليم الفنى

إقبال كبير على معرض الملابس الخيري بإعلام الأزهر بالقاهرة

الأمصار

الكويت تنفي قرار منع التونسيات من دخول أراضيها

بين مؤيد ومعارض.. جدل كبير بعد قرار الكويت بشأن نساء المغرب وتونس

لتخفيف الازدحام المروري.. المواصلات العامة مجانا في دولة أوروبية

بعد مشاورات السلام باليمن.. السويد يعزز مكانته داخليا وخارجيا

تويتر يحظر أخبار وكالة الأناضول التركية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض في نوفمبر لأدنى مستوى

نائبة ألمانيا: إخافة الأطفال بالخادم روبرشت لم تعد عصرية

الصندوق العالمي لحماية الطبيعة بأستراليا يدعو لحماية "الجرذ الكنغري"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎