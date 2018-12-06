إزالة 517 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقليوبية

شنّت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية القروية، حملة إزالات موسعة على الأراضي الزراعية بمدن المحافظة؛ حفاظا على أمن مصر الغذائي.



وأسفرت الحملات عن إزالة 517 حالة بالأراضي الزراعية، منها 144 حالة بمركز بنها، و89 حالة بمركز شرطة قليوب، و162 حالة بمركز طوخ، و48 حالة بمركز شبين القناطر، و5 حالات بقسم ثان شبرا الخيمة، و12 حالة إزالة تعدٍ قسم قليوب، و13 بمركز كفر شكر، و44 حالة بمركز الخانكة.



شارك في الحملة رؤساء المدن والأحياء والقرى والجمعيات الزراعية، وقال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، إن الموجة الأولي للحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تهدف إلى مواجهة التعديات، ومنع تكرارها في مناطق الإزالات والمتابعة على مدار اليوم، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين.



وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت إزالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات التي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.



جدير بالذكر، أن المحافظة قد قامت خلال النصف الأول من شهر نوفمبر بإزالة 3186 حالة، بمساحة 77 فدانا، وذلك في أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تعد جزءا من ثروة مصر القومية.

