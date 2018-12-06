بدء محاكمة المتهم بقتل طالبة الأزهر

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة "فرحان. ي" بتهمة قتل طالبة الأزهر أسماء الرفاعي، بمدينة نصر.



كانت نيابة مدينة نصر أول قد أمرت، في وقت سابق، بإحالة "فرحان. ي" للجنايات، بتهمة قتل المجني عليها أسماء الرفاعي، عمدًا، مع اقترانها بجريمة السرقة بالإكراه.



وقال المتهم "فرحان.ي" سائق، في تحقيقات المستشار أحمد هشام، وكيل النائب العام، إنه يسكن بشقة مستأجرة في مدينة نصر، وينقل زبائن بـ"توك توك" من منطقة مجاورة لشقة المجني عليها، وخطط لسرقتها هى وصديقاتها بعدما علم أنهن طالبات ويغادرن مسكنهن في التاسعة صباح كل يوم.



وأضاف المتهم أنه رصد خروج الفتيات من العقار، وركن "التوك توك" في منطقة مجاورة، وصعد إلى الشقة لسرقة ما بها، لكنه فوجئ بالضحية نائمة، وعندما استيقظت أصابه الذهول وقرر قتلها خوفًا من افتضاح أمره، مشيرًا إلى أنه انقض عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق هاتفها وآخر ملك صديقتها، وأن "المفاجأة" منعته من سرقة ذهب الطالبة أسماع الرفاعي، وفر هاربًا.