العدل الأوروبية تصدر حكمًا بشأن البريكست قبل تصويت البرلمان البريطاني

تصدر محكمة العدل الأوروبية، يوم الاثنين المقبل، حكما يراقب عن كثب ما إذا كان بوسع بريطانيا إلغاء قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوم واحد من تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفقا لما أعلنته المحكمة.



وكتبت المحكمة، اليوم الخميس، على موقع تويتر: "بريكست: الحكم بشأن إمكانية الإلغاء يصدر في 10 ديسمبر".



وكانت القضية قد رفعت في البداية أمام المحاكم الاسكتلندية من جانب مجموعة من النشطاء المناهضين للبريكست، حيث سألوا ما إذا كانت بريطانيا تستطيع أن تلغي بشكل أحادي الجانب قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل في 29 مارس 2019.

