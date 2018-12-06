تداول 12 سفينة بميناء دمياط رغم الأمطار الغزيرة

شهدت محافظة دمياط، اليوم الخميس، موجة من الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الشوارع والميادين والقرى بالمحافظة، مما تسبب في تعطل حركة المرور نسبيا، وغرق بعض الشوارع.



في سياق متصل، لم تتوقف حركتي الشحن والملاحة بميناء دمياط، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146100، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29776 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1350 طن يوريا و5088 طن رمل.

