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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:11 م

النقل: 7 مليارات جنيه تكلفة امتداد مترو شبرا إلى قليوب

الدكتور عمرو شعت
الدكتور عمرو شعت
علا غزال
dostor.org/2424856

قال الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، إن دراسة امتداد المترو من شبرا الخيمة بالخط الثاني لمترو الأنفاق إلى قليوب، يأتي ضمن حرص الوزارة على توفير نقل حضري ونظيف للمواطنين، ولتخفيف التكدس والازدحام على خط السكة الحديد "القاهرة- بنها".

وأضاف "شعت" لـ"الدستور"، أن التكلفة الخاصة بامتداد المترو من المحتمل أن تبلغ نحو 7 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه يجري في الوقت الحالي إعداد الخدمات الاستشارية مع شركة "سيسترا" الفرنسية.

من جانبه، قال المهندس طارق أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة الأنفاق، إن امتداد الخط الثاني لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب سيكون بطول 8.8 كيلو متر، لافتا إلى أن حجم النقل المتوقع على الامتداد ما يقرب من 290 ألف راكب يوميا، على الاتجاهين الذهاب والعودة.

وأضاف لـ"الدستور" أن أولوية تنفيذ المشروع ستمنح للشركات التي ستقدم عروضا تتضمن أعلى تصنيع محلى، وكذلك أسرع وقت للتنفيذ، بالإضافة إلى توفير أعلى نسبة من الأعمال الميدانية للأيادي المصرية لتوفير أكبر فرصة عمل للشباب.

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