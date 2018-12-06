"ايكون" تعتمد السير فى إجراءات زيادة رأس المال إلى 485 مليون جنيه

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكو "، اعتمد تقرير الإفصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 424.1 مليون جنيه إلى 485 مليون جنيه.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل، إن الزيادة تقدر بـ60.89 مليون جنيه، موزعة على 15.22 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار تمول عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين في أسهم الزيادة، إعمالًا لحقوق الأولوية كلٍّ بحسب نسبة مساهمته، مع إعمال حق تداول السهم منفصلًا عن السهم الأصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.