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حوادث
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:24 ص

ضبط شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2424758

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات الرسمية، وترويجها وبيعها لراغبي الحصول عليها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام "جمال.ج.م" - سائق، مقيم بدائرة قسم ثان شرطة المنتزه بالإسكندرية - سبق اتهامه في (8) قضايا " ضرب - سرقة "، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذا من محل لإصلاح الأدوات المنزلية ملكه - كائن بدائرة قسم ثان المنتزه - مقرا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وبحوزته (800 شهادة فحص طبى لراغبى الزواج منسوب صدورها لوزارة الصحة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 500 تقرير طبي خالي البيانات منسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 300 مستخرج رسمي منسوب صدورها لبعض المستشفيات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 200 قرار إجازة مرضية منسوب صدورها للهيئة العامة للتأمين الصحى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 250 شهادة مرضية منسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد").

وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية، مستغلا سابقة عمله بوظيفة سائق بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.. حيث تمكن من الحصول على النماذج المضبوطة خالية البيانات، وقام بمهرها بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الجهة، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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