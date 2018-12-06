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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:21 ص

شالكه يتطلع إلى إلحاق الهزيمة الأولى بدورتموند في البوندسليجا

شالكه
شالكه
وكالات
dostor.org/2424752

يحلق بوروسيا دورتموند منفردا في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، ولكن منافسه التالي شالكه يعمل جاهدا لكي ينال شرف إيقاف هذه المسيرة المذهلة.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في ديربي الرور ضمن المرحلة الرابعة عشرة للبوندسليجا.

وانهى شالكه الموسم الماضي في مركز الوصيف، لكنه يحتل حاليا المركز الثاني عشر وبالتالي يبحث عن الفوز على دورتموند بأي ثمن.

وفي المقابل ظهر دورتموند بشكل رائع هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافري.

وبعد أن انهى الموسم الماضي في المركز الرابع ينفرد دورتموند بصدارة البوندسليجا حاليا وبسجل خالي من الهزائم.

ويتفوق دورتموند في الصدارة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال لاعب الوسط النمساوي اليساندرو شوبف للموقع الرسمي لشالكه "دورتموند يسير بشكل جيد هذا العام، يتميز بالخطورة في النواحي الهجومية، لديه ماركو ريوس وجادون سانشيو وباكو الكاسير".

وأضاف "رغم ذلك لازال لدينا فرصة، إذا بذلنا كل ما بوسعنا يمكننا الفوز بالديربي".

وأشار "دورتموند لم يخسر أي مباراة حتى الآن، لكنها مسألة وقت".

وفاز شالكه على دورتموند في الموسم الماضي وفي المباراة الثانية نجح في تحويل تأخره بأربعة أهداف إلى تعادل مثير.

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه "نريد أن نبذل قصارى جهدنا للاستعداد لمباراة الديربي، سنقدم أقصى ما في استطاعتنا".

وتعثر مونشنجلادباخ في صراعه مع دورتموند على الصدارة من خلال هزيمته أمام لايبزج الاسبوع الماضي.

ويتطلع جلادباخ لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة يوم الأحد من خلال مباراته أمام شتوتجارت المتعثر من أجل العودة لمنافسة دورتموند على اللقب.

وقال ديتار هيكينج مدرب جلادباخ "نلعب بشكل جيد حقا حتى الآن، لكن هذا لا يعني أننا المطارد الرئيسي لدورتموند".

وأضاف "لا نريد أن يتم اعتبارنا من المرشحين للقب، ولكن فريق يريد أن يقدم كرة قدم ناجحة في كل اسبوع".

ويخرج لايبزج صاحب المركز الثالث لمواجهة فرايبورج يوم السبت.

ويلتقي بايرن ميونخ صاحب المركز الرابع مع ضيفه نورنبرج في ديربي بافاريا يوم السبت أيضا.

ولم يحقق بايرن حامل اللقب أي فوز على ملعبه في البوندسليجا منذ منتصف سبتمبر الماضي.

ويتأخر بايرن بفارق تسع نقاط عن دورتموند المتصدر.

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