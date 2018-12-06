بالصور.. شفط مياه الأمطار من شوارع المنوفية

قال خالد النمر، رئيس حي غرب شبين الكوم بالمنوفية، اليوم الخميس، إنه تم التنسيق بين رئاسة الحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لإتمام عملية شفط المياه من الشوارع والميادين الهامة لتسيير الحركة المرورية.



وتعرضت محافظة المنوفية، أمس الأربعاء، لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث ارتباك في حركة المرور وخلو الشوارع من المواطنين، بالإضافة لانتشار برك المياه.



وأعلن اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ورفع درجة الاستعداد؛ وذلك لمواجهة الطقس السيئ، ووجّه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، مكلفًا بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.