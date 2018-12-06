الإحصاء: 4.3% زيادة فى عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى

أظهرت أحدث التقارير الصادرة على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الجرارات الزراعية بلغ 135.9ألف جرار عام 2017، مقابل 133.3 ألف جرار عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 1.9٪ منها عجل كاوتش بنسبة 98.5٪، كتينة بنسبة 1.5٪من إجمالي عدد الجرارات الزراعية.



ووفقًا لنشرة الآلات الزراعية الميكانيكية عام 2017، فإن إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى بلغ 999.2 ألف ماكينة عام 2017 مقابل 957.5 ألف ماكينة عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 4.3٪، ومنها نسبة ماكينات الرى الثابتة 23.7٪، نسبة ماكينات الرى النقالى 76.3٪ من إجمالي عدد ماكينات الرى.



وبلغ إجمالي عدد ماكينات الدراس73.0 ألف ماكينة عام 2017، مقابل 71.7ألف ماكينة عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 1.7٪ وتمثل نسبة ماكينات الدراس فى النشاط الزراعى95.7٪ بالقطاع الخاص4.3٪ بالقطاع العام والحكومى من إجمالي عدد ماكينات الدراس.



كما بلغ إجمالى عـدد الآلات والمعدات الزراعية الأخرى 290 ألف آلة عام 2017 مقابل 243.8 ألف آلة عام 2015 بنسـبة زيادة قدرها 18.9٪.