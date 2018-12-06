"مدبولي" يشكل لجنة لبيع المحال التجارية بالمزاد العلني بروضة السيدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة مشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة القاهرة، برئاسة المهندس صلاح الدين أحمد القليوبي رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبيع المحال التجارية بالمزاد العلني بمشروع تطوير منطقة "روضة السيدة.. تل العقارب سابقا" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.



وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن القرار يأتي وفقًا لما تضمنه الملحق رقم (15) لاتفاقية التعاون الموقعة بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة، في ضوء أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.



وأشار البيان إلى أن القرار ينص على قيام صندوق تطوير المناطق العشوائية بإمداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجميع الخرائط والبيانات اللازمة لعدد ومساحات وموقع المحال التجارية المُزمع بيعها، وتكلفة المشروع النهائية، وتفويض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية في اعتماد أعمال اللجنة.