ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزة عاطل في الفيوم

ألقى الرائد محمود الشرقاوي، معاون مباحث قسم ثان الفيوم، برئاسة المقدم محمد دعبس، رئيس المباحث، القبض على عاطل مقيم الشيخة شفا دائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث قسم ثان من ضبط "إسلام. م"، عاطل، ومقيم الشيخة شفا، سابق ضبطه واتهامه في ثلاث قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي و3 طلقات لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 5001 إداري قسم ثان لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.