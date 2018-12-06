فريق عمل "عطل فني" ينتهي من تصوير الفيلم

انتهى فريق عمل فيلم "عطل فني" من تصوير مشاهد العمل بالكامل، وتقرر طرحه بدور العرض السينمائي في إجازة نصف العام.



"عطل فني" قصة هشام هاشم، وسيناريو وحوار أحمد حربي، ومن إخراج حسن السيد، ويشارك في بطولته كل من مدحت تيخا، نيرمين ماهر، بوسي أحمد، أيمن منصور، مراد فكري، ياسر علي ماهر، علاء الهواري، شيماء الشريف، ديانا هشام، سيد ممدوح، أمرة الهواري ومحمد الشربيني.



ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول ثلاثة أشقاء يبدأون رحلة البحث عن ثروة والدهم داخل أحد الفنادق، أحدهم أصم ويجسده الفنان مدحت تيخا، والثاني أعمى ويجسده الفنان مراد فكري،و الثالث أبكم ويجسده الفنان أيمن منصور.



في حين تجسد بوسي أحمد دور إرهابية تتوجه للفندق الذي يقيم فيه الأشقاء الثلاثة للقيام بتفجيره، وتحدث العديد من المفارقات وتنتهي الأحداث بإحباط العملية الإرهابية بعد كشفها والقبض على الإرهابية قبل مغادرتها البلاد.



وبالانتهاء من تصوير فيلم "عطل فني"، يصل عدد الأعمال السينمائية التي حجزت مكانها في موسم نصف العام إلى 6 أفلام، هي "زنزانة 7" تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي، "شر الحليم" بطولة النجم هاني سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز،"122" الذي ينتمي إلى أفلام الرعب ويقوم ببطولته الفنان طارق لطفي،"الكنز2" والذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وإخراج شريف عرفة، بينما تنافس النجمة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة في موسم إجازة نصف العام، بفيلم "دماغ شيطان" من إخراج كريم إسماعيل، وفيلم "عطل فني".