ماجد المهندس ضيف الحلقة الأخيرة من "نجم السعودية"

يحل الفنان ماجد المهندس ضيفا على الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "نجم السعودية"، الذى يختتم موسمه الأول، يوم السبت المقبل، بعد أن وصلت المنافسة بين 4 مشتركين، هم: أحمد قصيري، هشام مدخلي، أمين فارسي، جوري قطان.



وسيحصل الفائز بلقب "نجم السعودية"على توقيع عقد إنتاج فيديو كليب، إضافة إلى حصوله على جائزة البرنامج المالية بقيمة نصف مليون ريال سعودي.



البرنامج يتم إذاعته على شاشة قناة sbc في تمام الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية.



يذكر أن ماجد المهندس كان قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "لولو الحب"، وهي من كلمات الشاعر الإماراتي على الخوار، وألحان عادل عبدالله، وتم تقديمها في حب الكويت.