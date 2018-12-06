وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يوما واحدا

غادر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، القاهرة، بعد زيارة استغرقت يوما واحدا استقبله خلالها سامح شكري وزير الخارجية، حيث بحثا مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع بالمنطقة.



وقد استعرض الوزيران أمس كافة أوجه التعاون والتحديات المشتركة، إلى جانب وجهات النظر حيال كافة القضايا الإقليمية بما فى ذلك سوريا واليمن، والتطورات فى العراق وليبيا والقضية الفلسطينية وكيفية السير قدما فى إطار الجامعة العربية من أجل الوصول إلى حل الدولتين.

