الكويت: ننسق مع الدول العربية لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية السفير ناصر الهين إن الكويت تعمل على التنسيق في إطار المجموعة العربية، لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي.



وأكد الهين - فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في حفل استقبال أقامته سفارة فرنسا لدى الكويت، على شرف وفد برلماني فرنسي يزور الكويت لمدة 3 أيام - ضرورة العمل على إيجاد إصلاح حقيقي يمثل التوزيع الجغرافي لمجموعة الدول العربية في مجلس الأمن الدولى.



وأشار إلى أن الكويت استطاعت منذ دخولها مجلس الأمن في يناير الماضي، أن تحرز تقدما في كثير من القضايا، خاصة فيما يخص الشأن الإنساني السوري؛ وذلك بالتنسيق مع بقية أعضاء المجلس، فضلا عن استمرار الجهود الكويتية لإيجاد حلول سلمية للقضايا الإقليمية، مشيرا إلى الدعم اللوجستي الذي قدمته الكويت للمفاوضات اليمنية؛ حيث نقلت طائرة كويتية الوفد الحوثي من صنعاء إلى ستوكهولم.



وشدد مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون المنظمات الدولية، على أن قضية الأسرى المفقودين فى العراق، تحظى بأولوية في الكويت، التي لا تزال في انتظار الكشف عن مصير 369 أسيرا مفقودا، كما تنتظر استرداد باقي الأرشيف الوطني والممتلكات من العراق.



ولفت الهين إلى تعاون الكويت مع ألمانيا التي ستدخل مجلس الأمن كعضو غير دائم من يناير المقبل؛ حيث يتم التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الإنسانية السورية؛ وذلك بعد خروج السويد من المجلس نهاية الشهر الحالي.



وأضاف الهين: "نأمل فى تحقيق خطوات فاعلة لإنهاء القضية السورية، لأن الوطن العربي أصبح لا يتحمل المزيد من الكوارث ولديه ما يكفيه، فهناك 13.5 مليون لاجئ ونازح سوري، وكارثة إنسانية في اليمن، وكارثة أخرى في ليبيا، ومشاكل أخرى في العراق، أي أن الوطن العربي محاط من شرقه إلى غربه بمشاكل لا حصر لها".