ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بـ"تمريض الإسكندرية"

عقدت لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، لقاء مع طلاب كلية التمريض، وذلك في إطار حمله الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، لتعريفهن بالحملة وجهود المجلس في مناهضة العنف ضد المرأة والفتاه تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة للوصول إلى مجتمع آمن".



ومن جانبها افتتحت الندوة الدكتورة هند حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة، وأشارت إلى التعريف بالمجلس القومى للمرأة، ودوره في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.



كما استعرضت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أنشطة فرع المجلس خلال الـ16 يوما، والتي بدأت من 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر.



ثم قدمت الدكتورة مها عادل، عميدة كلية التمريض، عرض مسرحي قصير من طالبات وطلاب الكلية.



وتحدث في الجلسة الثانية الدكتورة سامية قدرى، عضو لجنة التعليم بالمجلس وأستاذ بكلية البنات جامعة عين شمس، عن دور الشباب في مواجهة العنف ضد المرأة، وأضاف الدكتور بهاء شوكت، مستشار الصحة الإنجابية وخبير البرنامج القومي للعنف، عن دور القطاع الصحي في مواجهة العنف ضد المرأة.



حضر الندوة 600 طالب وطالبة من الكليه ومجموعة من عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.