القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
الكابتن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:09 ص

تأجيل تسليم ميسي جائزة الحذاء الذهبي لـ18 ديسمبر

ميسي
ميسي
أ ش أ
dostor.org/2424725

تقرر تأجيل موعد تسليم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، جائزة الحذاء الذهبي، عن الموسم الماضي 2017 2018 إلى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية" إن ليونيل ميسي سيتسلم الحذاء الذهبي في 18 ديسمبر الجاري، وليس في 17 من الشهر ذاته كما كان مخططًا له.

وفاز ميسي بالحذاء الذهبي، بعدما كان أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، حيث سجل 34 هدفا في الليجا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يحصل فيها ليونيل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي في تاريخه كلاعب.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

منذ حوالي 13 ساعة

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي

منذ حوالي 14 ساعة

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي

الآن

رفض تظلم إبراهيم سعيد على حكم منعه من السفر

البورصة تتماسك فى مستهل جلسات نهاية الأسبوع

السيسي يوافق على رعاية مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

20 سيارة إطفاء للسيطرة على "حريق الإسكندرية للبترول"

ads
الأكثر قراءة

موقع عبرى: قطر طلبت دعما علنيا من إسرائيل لخطواتها فى غزة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

وزير خارجية البحرين: القوات الأجنبية في قطر تهديد لدول الخليج

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

موقع عبرى: قطر طلبت دعما علنيا من إسرائيل لخطواتها فى غزة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

وزير خارجية البحرين: القوات الأجنبية في قطر تهديد لدول الخليج

كشكول

إعلان انطلاق حملة "اعرف- اختبر- عالج" للتوعية بالقضاء على فيروس c بطب عين شمس

قريباً.. وزير التعليم العالي يفتتح عدداً من الوحدات بمستشفيات جامعة عين شمس

تفعيل اتفاق التعاون بين جامعتي بدر وجامعة فرجينيا كومنولث بامريكا

المجلس الاستشاري للجامعة الألمانية: سنوفر لمصر خريج قادر على التعامل مع المشكلات الدولية وحل نزاعات المستثمرين

طلاب جامعة عين شمس يشهدون فعاليات معرض " إيديكس - 2018 "

الأمصار

ضبط عربة مفخخة في الأنبار

حليمة بولند تتراجع عن اتهاماتها لإعلامي بـ"التحرش بها"

مقتل 3 أشخاص بتفجير انتحاري في إيران

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة انتقامها من والدتها

حقيقة منع دخول التونسيات للعمل في الكويت

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

عدسة مصور تلتقط أحد أندر الحيوانات فى العالم

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل تُسبب الإصابة بأمراض خطيرة

دراسة تحذّر: ذوبان غطاء غرينلاند الجليدي يهدد الأرض

مباريات
الصحة

تطوير اختبار لبكتيريا "الكلاميديا" يقدم النتائج خلال 30 دقيقة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎