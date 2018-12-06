إغلاق ميناء البرلس لليوم الثالث لسوء الأحوال الجوية

أغلقت سلطات ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الثالث على التوالي، نظرا للارتفاع الشديد لأمواج البحر المتوسط مع سرعة الرياح.



وقال العميد يسري الدسوقي مدير الميناء، في تصريح اليوم الخميس، إنه تم إغلاق الميناء وتأمين مراكب الصيد الراسية في الميناء بزيادة الحبال وربطها بأرصفة الميناء، خوفا من ارتطام المراكب ببعضها، نظرا للأمواج العالية وسرعة التيارات البحرية.



وتتعرض جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ إلى عواصف رعدية وأمطار غزيرة منذ أمس وحتى الآن، خاصة على المناطق الساحلية في البرلس وبلطيم، وتراكمت المياه في الشوارع مما أدى إلى صعوبة في حركة السير وخاصة المناطق الساحلية، وما زالت الأمطار تتساقط حتى الآن مع عواصف رعدية.