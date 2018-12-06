خبير ألماني يفتتح ورشة جراحات الصوت الميكروسكوبية بجامعة أسيوط

تشهد وحدة أمراض التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة أسيوط؛ الأسبوع المقبل، انطلاق ورشة العمل العلمية الأولى لجراحة الصوت الميكروسكوبية الدقيقة والتي يشارك فيها الخبير الألماني الدكتور Tamas Hacki رئيس وحدة أمراض التخاطب وأمراض سمع الأطفال بجامعة ريجنزبورج بألمانيا.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمّال رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور عزت محمد صالح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، صرح بذلك الدكتور عماد كامل عبد الحليم أستاذ ورئيس وحدة التخاطب.



وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة ريهام عبد الوكيل مدرس أمراض التخاطب ومنسق الورشة، أن الورشة تأتى في إطار بحث وتطوير الخدمات الطبية التي يقدمها قسم التخاطب لمرضى الجراحات الصوتية بمختلف حالتهم، ومن المقرر أن تبدأ الفاعليات يوم الأحد 912 على أن تمتد على مدار يومين متتاليين، حيث تتضمن أجراء عدد من العمليات الجراحية باستخدام تقنية جديدة ومتطورة للجراحة، وإلقاء مُحاضرات علمية لاستعراض أحدث طرق الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة للأعصاب، ودراسة أساليب استخدام الطيف الصوتي.



ومن المقرر أن تشهد الورشة مشاركة كوكبة متميزة من 30 أستاذا من رواد العمل الطبي من جامعات: المنيا، عين شمس، الإسكندرية، سوهاج، بني سويف، معهد البحوث.