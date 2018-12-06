"عرفات" ووفد البنك الدولي يبحثان التعاون في مجال السكك الحديدية

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد البنك الدولي، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها في مجالات النقل المختلفة بمصر.



استعرض الوزير -خلال اللقاء- موقف المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها مثل مشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات السكك الحديدية، حيث يسهم البنك في تمويل تطوير كهربة إشارات بني سويفأسيوط، وأسيوط نجع حمادي، والقاهرةالإسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.



كما تم التباحث حول إمكانية تمويل البنك للدراسات الخاصة بازدواج المسافة من الإسكندريةالمناشيإمبابة، وكذلك فرص تمويل وصلة المناشي6 أكتوبر والتي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها.



كما أفاد البنك الدولي بإمكانية دعم شركات القطاع الخاص المتقدمة لتنفيذ مشروعات النقل بالدولة؛ بغرض تقليل نسبة الفائدة وبالتالي تقليل التكلفة لأقل حد ممكن.



حضر اللقاء الدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، والسفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو، وقيادات السكك الحديدية.

