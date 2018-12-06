ثراء جبيل: أواجه ظاهرة "ختان الإناث" فى"بين بحرين"

أكدت الفنانة الشابة ثراء جبيل أنها تنتظر عرض فيلمها السينمائى "بين بحرين" قريبا، حيث أنها تقدم دورا متميزا عن الطبيبة الصعيدية التى تواجه ظاهرة ختان الإناث فى الصعيد، مما يسبب لها العديد من المشاكل.



وأضافت "جبيل" خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج "الراديو بيضحك" على 9090 أنها اقتربت أيضا من إنهاء تصوير دورها فى مسلسل "خط ساخن" الذى تظهر فيه بدور عميلة من جانب بعض الجهات الخارجية تسعى إلى إشعال الفتن فى مصر.



والمسلسل من بطولة النجم حسين فهمى وسلاف فواخرجى، ونضال الشافعى.



وردا على سؤال سر اتجاهها للدراما أكثر من السينما، علقت: "الدراما هى اللى بتهتم بيا أكتر من السينما".