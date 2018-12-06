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الثقافة
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:03 ص

مشاركة 11 دولة عربية وأوروبية في الدورة الخامسة لمهرجان طيبة للفنون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2424714

تستضيف مدينة أسوان، جنوبى مصر، فى الفترة من 16 وحتى 21 من شهر ديسمبر الجارى، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل.

وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان، فى تصريحات اليوم الخميس، إن المهرجان يقام هذا العام بمشاركة وفود فنية من 11 دولة عربية وأوروبية، هى السعودية والإمارات والكويت والعراق ولبنان والسودان والأردن وإيطاليا وسويسرا والسويد وإسبانيا بجانب مصر.

وأضافت مكرم، رئيسة المهرجان، فى تصريحات اليوم الخميس، أن المهرجان ستتضمن نسخته الخامسة عروضًا مسرحية للأطفال، ومعارضًا للفنون التشكيلية، ندوات وورش عمل فنية، ومسابقات فى الرسم والمسرح المدرسى، يشارك فى منافساتها طلاب المدارس بمحافظة أسوان، وهى مسابقات يرعاها المسرحى الكويتى، الدكتور حسين المسلم، الذى اختير رئيسًا شرفيًا للمهرجان.

وأشارت إلى أن جامعة أسوان تشارك بالمهرجان للمرة الأولى، حيث تستضيف الجامعة بعض الندوات وورش العمل، كما يشارك الأساتذة والطلاب فى الجامعة بمختلف أنشطة المهرجان.

ولفتت إلى أن المهرجان سيشهد تجربة جديدة فى دورته الخامسة، وهى مسرحة المنهج المدرسى، من خلال مشاركات مسرحية للمدارس المختلفة، سيتم اختيارها عبر ورش عمل مسرحية يشارك فيها مشروفو المسرح المدرسى والطلاب، بجانب المسرحيين العرب المشاركين بعروضهم فى المهرجان.

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