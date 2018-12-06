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مصر
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:00 ص

التخطيط تشارك في الحوار الثالث حول الحياة المستدامة بمصر

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2424708

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بالمائدة المستديرة للحوار الثالث حول "شكل الحياة المستدامة بمصر حتى عام 2050"، وذلك ضمن سلسلة الموائد المستديرة التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمكونة من 6 موائد جلسات حوارية حيث تنعقد تلك المائدة الخاصة بالحوار الثالث على مدار يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.

ومن جانبها، كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشارت إلى أن الهدف من عقد سلسلة الموائد الست يتمثل في إنشاء حوار لبحث شكل مصر كدولة مستدامة منذ الآن وحتى عام 2050، مشيرة إلى أن كل شهر يتم مناقشة أحد الموضوعات على مدار 6 شهور ليتم دعوة شركاء التنمية من ممثلي الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع الدولي والجمعيات الأهلية للمشاركة في تلك المناقشات.

وأوضحت أن الحوار الثالث تناول مناقشة شكل الحياة المستدامة بمصر حتى عام 2050 وما تعنيه تلك الاستدامة كما تطرق الحوار إلى تأثير تغير المناخ وأهمية القضايا المائية وكيفية معالجتها والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت أن الجلسة الحوارية تناولت أيضًا كيفية خلق مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف تمتلك من الأدوات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما يؤهلها لأن تكون مجتمعات قادرة على المشاركة في بناء مجتمعها مما يجعلها لا تشكل عبئًا على الدولة ولكن بأن تكون شريكًا من أصحاب المصلحة وشريكًا من شركاء التنمية بالدولة، وتابعت بركات أن الحوار تطرق إلى مناقشة أشكال الاستهلاك والإنتاج باعتبارهما العنصران الرئيسيان في مصر بحلول 2050 ودور الابتكار والصناعة.

كما تناولت الحديث حول العدالة المكانية وكيفية توسيع رقعة البناء في مصر لتستطيع التعامل مع الزيادة السكانية والنمو السكاني المتزايد، مشيرة إلى قضايا المجتمع الريفي وكيفية تعامل الدول معها خصوصًا بعد تأثرها بالتغير المناخي المنتظر بتغير المناخ، لافتة إلى المشاكل التي سيتم مواجهتها من حيث اختفاء عدد من الصناعات تمامًا كالصيد فضلًا عن التغيير الكبير الذي ستشهده الزراعة بتغير المناخ، موضحة أن بعض الأماكن والأراضي الزراعية ستشهد ظاهرة التصحر والقائم منها سيشهد زراعة أنواع جديدة.

ونوهت إلى كيفية التعامل مع الرقعة الخضراء على ضفة النيل والتي ستتأثر هي الأخرى بتغير المناخ من حيث نوع التربة، فضلًا عن كيفية التعامل مع القضايا الصحية وقضايا التوظيف مع تزايد النمو السكاني، مشيرة إلى أن الحوار الثالث تناول بحث كيف يمكن أن تكون مصر دولة مستدامة مع كل هذه التحديات والتي تتعامل معها الأهداف الأممية وخطة التنمية المستدامة.

يُشار إلى أن الحوار الأول من تلك الحوارات الستة بدأ في سبتمبر 2018 حيث تناول الحديث حول المجتمع المصري وشكل النمو الاحتوائي بحلول عام 2050 بعد تحقيق أهداف 2030 كما تطرق الحوار الأول إلى مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والنمو الاحتوائي إلى جانب خلق فرص عمل لائقة والعدالة الاجتماعية المكانية وتدخل التكنولوجيا والإبداع والابتكار في مصر كما ناقشت الجلسة كيفية القضاء على الفارق بين المجتمع الحضري والريفي والمناطق الأقل حظًا وذلك في إطار العدالة الاجتماعية.

كما تبني الحوار الثاني والذي انعقد في نوفمبر الماضي النقاش حول التعليم وعلاقته بمختلف الدرجات الاجتماعية بالمجتمع ودورهم في الانتعاش الاقتصادي التي قد تصل اليه مصر مع وجود أهداف التنمية المستدامة حيث تناولت المائدة المستديرة المتعلقة بذلك الحوار المناقشة حول المواطن المصري في المستقبل من حيث ماذا يعني مواطن متعلم في مصر 2050 من حيث نوع التعليم المطلوب ونوع البنية التعليمية الموجودة حينئذ ومدي مشاركة هذا المواطن علي المستويات الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومن يستطع إعطاء الخدمة التعليمية والتي تتناسب مع مستقبل مصر المستدام وكيفية مشاركة الشباب في العملية التعليمية فضلًا عن دور الابتكار والتكنولوجيا في تنمية المواطن المصري وحقوقه وواجباته.

ومن المقرر أن يتناول الحوار الرابع علاقة المواطن بالحكومة بينما تتناول المائدة المستديرة للحوار الخامس كيفية تحقيق عملية الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتعامل مع تغير النسيج المجتمعي في مصر والتعامل مع قضايا الهجرة الداخلية للحد من المشاكل بين الريف والحضر مع تحقيق العدالة في رقعة البلاد كلها لضمان حصول الريف على فرصته والأماكن الأقل حظًا وكيفية تعامل المواطن المصري بدخوله فى السياق الديمقراطي من حيث إعداده لهذا السياق، ومشاركته فيه وكيف يستشعر المواطن هذا السياق ومشاركته في العملية الديمقراطية والنمو الاحتوائي للبلاد.

فيما يتبني الحوار السادس والأخير مناقشة التغير السياسي والقوي السياسية داخل وخارج البلاد وعلي مستوي الحدود ومدي سير العلاقات مع الدول ذات الحدود المشتركة مع مصر والدول المحيطة في تغيير النسيج الاجتماعي المصري، وتغيير بعض الثقافات والتعامل مع المشاكل والتحديات المشتركة، متمثلة في تحدي الهجرة غير الشرعية والدول ذات النزاعات والصراعات ووجود اللاجئين إلى جانب التحدي الخاص بتغير المناخ وكيف تنشئ مصر علاقات تعاون باعتبارها دولة رائدة في الوطن العربي والإفريقي والعمل على التقليل من النزاعات والخلافات وخلق نوع من أنواع التعاون عبر الحدود.

يذكر أنه بنهاية جلسات الموائد المستديرة سيتم عقد مؤتمر بدعوة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من ممثلين عن الإعلام والشباب والجمعيات الأهلية والمجتمع الدولي فضلًا عن مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمفكرين وأساتذة الجامعات والخبراء ليتم عرض مستخرجات ونتائج الحوارات الستة وما انتهت إليه كل جلسة حوارية والوصول إلى توصيات بشأن تلك النتائج.

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