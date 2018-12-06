"التخطيط" تطلق النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني "قيم خدماتك"

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة التجريبية من الموقع الإلكتروني (قيم خدماتك) www.rateyourservices.gov.eg والذي يساعد المواطن على تقييم الخدمات الحكومية التي يحصل عليها، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار.



وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الخميس، أن موقع (قيم خدماتك) يعد بمثابة مؤشرا يساعد الحكومة على توجيه أكثر فاعلية لأنشطة التنمية، وانتهاج كل ما من شأنه أن يزيد من تمكين المواطن والمجتمع المصري مع توسيع مساحة المشاركة الفعلية للمواطنين، معلنة أنه بنهاية ديسمبر الحالي سيتم إطلاق الموقع في نسخته النهائية بالإضافة إلى إتاحة هذه الخدمة على تطبيق المحمول.



وأشارت إلى أن الهدف من الموقع يتمثل في وضع آلية ممنهجة لقياس جودة الخدمات داخل الجهاز الإداري للدولة من أجل تحفيز عملية التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، وذلك من خلال تقييم المواطنين لجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضمان حق المواطن في تلقي خدمة ذات جودة عالية.



ولفتت إلى أن ذلك يأتي للعمل على إرساء مبدأ الشفافية والحد من الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وتعميق التواصل مع المواطن وإشراكه في عمليات اتخاذ القرار، وإزالة المعوقات التي تواجه المواطن للحصول على الخدمات الحكومية، هذا بالإضافة إلى إتاحة الإحصاءات التي توضح المشاكل الإدارية للعمل على حلها، مع إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات للتغلب على نقاط الضعف في تقديم الخدمة ومحاولة الارتقاء بالأداء.



وتتمثل المعايير الأساسية للتقييم في بيئة وموارد العمل، وهي البيئة المحيطة بمكان تقديم الخدمة، نظام التواصل مع المواطنين وهي الآلية المتوفرة لسماع آراء وشكاوى المواطن فيما يتعلق بالخدمة المقدمة، مراقبة سير العمل وهي الوسيلة التي يستخدمها مدير الوحدة للإطلاع علي ما يدور بالوحدة خلال اليوم كوجود المدير بين الموظفين لمتابعة سير العمل، المعلومات والبيانات، ويقصد بها حق متلقي الخدمة في الوصول إلي المعلومات اللازمة لتأدية الخدمة بسهولة ويسر.



وأشارت إلى أن المؤشرات الخاصة بهذه المعايير تحتوي على آليات عرض المعلومات وتصنيف المعلومات الضرورية لضمان سهولة تلقي الخدمات، كذلك من ضمن معايير التقييم سلوكيات مقدم الخدمة من حيث المعاملة اللائقة مع المواطن كما هو منصوص عليها في مدونة السلوك الوظيفي ويتضمن هذا الحيادية في المعاملة والحماس والدقة والحفاظ علي الخصوصية، ويتم تقييم المعايير بشكل مفصل من خلال المعايير الفرعية للتقييم، وتعرض نتائج تلك التقييمات في صورة تقارير وإحصائيات علي متخذي القرار للتعرف على الأماكن التي بحاجة إلى تحسين ومتابعتها.



ويبدأ الموقع بعرض أكثر 6 جهات حكومية يتعامل معها المواطن بشكل يومي وهي مكاتب الصحة، المراكز التكنولوجية للأحياء، مكاتب التموين، الأحوال المدنية، وحدات المرور، والإدارات التعليمية، ويقوم الموقع بعرض تقارير عن المراكز الأعلى تقييما والمراكز الأكثر تقييما كحافز للمراكز لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف.



ويمكن للمواطن إرسال مقترحاته التي تساعد على تطوير الموقع تمهيدا لإطلاقه في نسخته النهائية على صفحة (قيم خدماتك Rate your services ) على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، ويرتبط صندوق المقترحات والشكاوى المتاح على الموقع مباشرة بالبوابة الإلكترونية لشكاوى رئاسة مجلس الوزراء وذلك تفعيلا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.



وبالنسبة للخدمات الأعلى تقييما الموجودة علي صفحة الموقع حاليا هي في مكاتب الصحة وتضم رعاية طفل قلته، 23 يوليو، سندوه، عرب العليقات، عرب العيايدة، وفي المراكز التكنولوجية والأحياء مركز كفر الشيخ، مدينة أبو تشت، مدينة نجع حمادي، مدينة الخانكة، حي روض الفرج، وفي مكاتب التموين حصلت مكاتب طوسون وبساتين رابع وبساتين ثان والمنشية والعامرية علي أعلي تقييم، وفي الأحوال المدنية نجد السجلات المدنية بكرموز والجمرك والصف والعمرانية وقها، ووحدات المرور الأعلى تقييما هى الأجرة المطورة والشروق والخانكة والقناطر الخيرية وقليوب، وبالنسبة للإدارات التعليمية فجاءت إدارات بولاق الدكرور والبدرشين وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وأبو النمرس الأعلى تقييما.



أما بالنسبة للخدمات الأكثر تقييما الموجودة على موقع (قيم خدماتك) حاليا، تمثلت في مكاتب الصحة وتضم صحة الأزبكية والبحيرة والشنابلة والرديسة قبلي والتبين أول، وفي المراكز التكنولوجية والأحياء نجد مدينة العريش ونجع حمادي وحي الساحل وحي الشرابية وحي المطرية هي الأحياء الأكثر تقييما، وفي مكاتب التموين جاءت مكاتب بساتين ثالث وبساتين رابع والعامرية والقلج وأبو قير، فيما جاءت بالأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية وإدارة الأحوال المدنية بالجيزة والسجل المدني بقصر النيل والسجل المدني بالبساتين والسجل المدني بمدينة 15 مايو الأكثر تقييما، وفي وحدات المرور نجد وحدات التبين والعتبة والحوامدية وبين السرايات والعبور، وفي الإدارات التعليمية تمثلت الإدارات الأكثر تقييما في المطرية، مدينة السلام، شبين الكوم، روض الفرج وبنها.