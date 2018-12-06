مونتيري يقترب من بلوغ نهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم

تغلب "مونتيري" على ضيفه "كروز أزول" بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدور الفاصل لتحديد بطل مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم "أبرتورا 2018"، ليضع الفريق قدمًا في النهائي.



وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي عبر رأسية لرودولفو بيزارو في الدقيقة الرابعة من اللقاء.



وبفوزه يستطيع "مونتيري" أن يبلغ النهائي، إذا فاز أو تعادل السبت المقبل في مباراة الإياب بملعب "الأزتيك".



وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي الآخر، اليوم الخميس، بين "أمريكا" و"بوماس أونام" على أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين الأحد المقبل.